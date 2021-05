Courtois: "Jammer dat we niet meer spelers voorin kregen"

"We creëerden niet genoeg kansen om vanavond te winnen. Defensief is Chelsea heel sterk. Ze hebben een goede organisatie neergezet waardoor het moeilijk was om tot kansen te komen voor ons", zei Courtois na de match.

"De beste kans voor ons, een schot van Benzema, werd schitterend gered door doelman Mendy. Dat was een keerpunt, want enkele minuten later scoren zij wel de 1-0. Daarna kon het wel nog, want we wisten dat we sowieso moesten scoren."

"Het is jammer dat we niet meer spelers voorin kregen, toen ze met 1-0 leidden, om zo op zoek te gaan naar een goal."