Coach Evenepoel: "Conditie is goed, maar hoe zal hij 3 weken verteren?"

Hoe gaat het met Remco, was de logische eerste vraag voor Pelgrim. “Hij voelt zich goed. Hij heeft zich goed kunnen voorbereiden. Sinds hij weer op de fiets zit, ongeveer half februari, is het voorspoedig gegaan. Hij heeft zijn conditie goed opgebouwd. Hij heeft 2 goeie hoogtestages gedaan, waar hij alle geplande trainingen kon doen.”

“De cijfers op training tonen dat hij in een degelijke vorm is en klaar om te koersen. Je kent de data en kan vergelijken met vroeger. Maar natuurlijk moet je altijd zien wat dat geeft in een wedstrijd. Koersen is iets anders dan trainen. Dit is ook zijn 1e grote ronde, dus daar is geen vergelijking mogelijk. Wat zal 3 weken koers geven, niet alleen fysiek, maar ook mentaal en technisch?”

Dat is voor de coach dan ook nog het grootste vraagteken. “Hoe Remco 3 weken koers zal verteren? Rittenkoersen kan hij goed aan, naar het einde van een week of 5 dagen wordt hij zeker niet slechter. 3 weken is een ander paar mouwen. Dat is moeilijk te voorspellen en niet op te maken uit trainingsdata.”

Waarom maakt de jonge Belg van Deceunick - Quick-Step zijn rentree in de Giro en niet wat sneller in een kleinere koers? “De voorbereidingstijd was beperkt. Hij is half februari weer gestart met de training. We wilden ook goed trainen en geen stappen overslaan."

"Het was belangrijk om zijn trainingsarbeid onder controle te houden. Als je vroeger begint met wedstrijden, leg je toch altijd een bepaalde druk op. Bovendien waren er door corona sowieso ook niet veel opbouwwedstrijden, de klassiekers of Romandië zijn ook geen goeie voorbereidingskoersen. Daarom deze planning.”

“Dat je met een grote ronde moet herbeginnen is altijd lastig. Maar je moet natuurlijk ergens herbeginnen. Het zal afwachten zijn hoe hij in de koers reageert. De Giro, 3 weken, lastig en zwaar, is altijd een uitdaging. Zeker als het je eerste grote ronde is."