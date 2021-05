Belgische voetbalbond benoemt 14 leden van eerste Diversity Board

Twee maanden geleden lanceerde de KBVB het nieuwe Come Together-actieplan om de huidige problematiek rond racisme en discriminatie hard aan te pakken.

Ook het Diversity Board speelt hierin een rol, want "zij moeten er als kritisch klankbord over waken dat elk Come Together-initiatief ook effectief tot op en naast onze voetbalvelden doorsijpelt", klinkt het bij de KBVB.

Het Diversity Board komt minstens 4 keer per jaar samen en vergadert in juni al een 1e keer. De voetbalbond wil er namelijk voor zorgen dat "het actieplan continu kan worden bijgestuurd en zo nauw mogelijk aansluit bij de reële noden van het Belgisch voetbal."

"De 14 leden hebben heel uiteenlopende profielen, maar hebben 2 dingen gemeen", vertelt Samia Ahrouch, inclusiemedewerker van de KBVB. "Ze hebben allemaal ervaring met discriminatie of racisme en willen nu hun steentje bijdragen aan een positief voetbalklimaat."