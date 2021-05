Anderlecht-huurling Bundu laat nog eens van zich horen met knap solo-doelpunt

Met 1 doelpunt en 2 assists in 13 wedstrijden oogt de balans van Mustapha Bundu bij FC Kopenhagen vrij mager. Toch liet de Anderlecht-huurling dinsdag wel van zich horen toen hij tijdens een oefenwedstrijd van de reserven na een knappe slalom het doel wist te vinden.

Kopenhagen bedong ook een aankoopoptie in de huurdeal, maar het is nog maar de vraag of het team van Jess Thorup (ex-coach van Gent en Genk) al volledig overtuigd is van de kwaliteiten van de rijzige aanvaller. Anderlecht hoopt alvast een groot deel van zijn geïnvesteerde 3 miljoen te kunnen recupereren.