10 speeldagen schorsing voor Pisa-spits na racistische uitspraak

De feiten dateren al van december vorig jaar in de serie B. Obi liet na de match van Pisa tegen Chievo verstaan dat Marconi iets racistisch over de slavenrevolutie tegen hem had gezegd.



Na een eerste hoorzitting van de Italiaanse voetbalbond werd Marconi in maart vrijgesproken, maar nadat er nieuw bewijs opdook, ging het parket in beroep en werd de zaak heropend.

Dat leverde Marconi uiteindelijk 10 speeldagen schorsing op. "Toen ik hoorde wat hij (Marconi) zei, kon ik eerst enkel mezelf de vraag stellen of hij dat echt gezegd had", verklaarde Obi. "Ik ben blijven spelen, maar mijn focus lag daarna ergens anders."