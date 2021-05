Volleybalspeelster Laura Heyrman tekent voor Turkse topclub Eczacibasi

Afgelopen seizoen won Laura Heyrman, aan de zijde van onder meer Lise Van Hecke, nog de CEV-cup met Monza. Maar een aanbieding van Eczacıbaşı kon de 28-jarige volleybalspeelster niet afslaan.



Eczacıbaşı, een club uit Istanbul genoemd naar de rijke hoofdsponsor, is al een paar jaar een van de toonaangevende clubs in het Europese volleybal. In 2015 won het de Champions League, in 2017 eindigde het 3e en dit seizoen verloor het in de kwartfinales.



"Het is een eer om in Turkije te mogen spelen", zegt Heyrman. "Ik kijk uit naar elk moment met mijn ploegmaats en wil samen met hen heel wat bereiken."