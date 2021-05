Verrassing: José Mourinho wordt de nieuwe coach van AS Roma

3 dagen geleden zei José Mourinho in de krant The Times nog dat hij na zijn ontslag bij Tottenham niet meteen plannen had om weer snel in het voetbal aan de slag te gaan.

Maar niet voor het eerst heeft de Portugees de media in snelheid genomen met zijn uitspraken. Enkele uren nadat AS Roma had aangekondigd niet door te zullen gaan met coach Paulo Fonseca wordt Mourinho al aangekondigd voor volgend seizoen.

Dat Roma zich opnieuw op de Portugese markt heeft begeven, is dan weer geen totale verrassing. Met Tiago Pinto heeft de club, die volgend seizoen wellicht geen Europees voetbal zal spelen, een Portugese sportief directeur.

Voor Mourinho is het een terugkeer naar de Serie A, waar hij tussen 2008 en 2010 met Inter grote successen behaalde. In zijn laatste seizoen wist hij zelfs de treble (titel, beker en Champions League) binnen te halen, waarna hij naar Real Madrid verkaste.