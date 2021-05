Roma-coach Fonseca moet straks op zoek naar een nieuwe werkgever

Paulo Fonseca streek 2 jaar geleden neer in de Italiaanse hoofdstad, maar kon de club niet naar de successen leiden waar de Romeinse fans zo naar snakken. Vorig seizoen greep de club naast de Champions League, dit jaar dreigt Roma zelfs naast Europees voetbal te grijpen.

De Europa League was tot vorige week nog een lichtpuntje voor Fonseca, maar in de heenmatch van de halve finales gingen de Romeinen met de billen bloot bij Manchester United: 6-2.

De positie van Fonseca lag in de Italiaanse pers al een poos onder vuur en nu is het ook definitief dat de Portugees moet opkrassen. Roma laat dinsdag weten dat Fonseca het lopende seizoen wel nog zal uitdoen, maar dat het daarna op zoek gaat naar een nieuwe trainer.

"We bedanken Paulo voor zijn harde werk de voorbije twee jaar", zegt Dan Friedkin, de Amerikaanse eigenaar van de club. "We wensen hem veel succes in de toekomst."

Volgens de Italiaanse media is Maurizio Sarri de topkandidaat om straks Paulo Fonseca op te volgen. De 62-jarige Italiaan zit zonder werk nadat hij vorige zomer na één seizoen moest opkrassen bij Juventus.