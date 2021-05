Peter Vandenbempt over Eden Hazard: "Het was opnieuw veelbelovend"

Het moment van de week was voor Peter Vandenbempt de prestatie van Eden Hazard tegen Osasuna. "Het was de échte rentree van Hazard, die voor het eerst in lange tijd opnieuw aan de aftrap stond. Hij maakte een halfuur lang een goeie, snedige en vinnige indruk", vindt Vandenbempt.

"Het was de Hazard die we lang niet meer gezien hadden. Bij zijn eerste invalbeurt, een paar wedstrijden geleden, was dat ook zo. Hij durfde meteen acties te maken. Hij zorgde voor diepgang, was aanspeelbaar en speelde zonder hinder."

"Bij zijn vorige comebacks kreeg hij de bal aan de zijkant, zette hij aan en kapte hij terug om achteruit te voetballen. Dat was nu anders. Nu zocht hij meteen de actie. Het was opnieuw veelbelovend."