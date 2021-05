Papa De Bruyne over "belangrijkste match uit carrière" van zoon: "Zelf zenuwachtiger dan Kevin"

Alle ogen op Kevin De Bruyne. Na zijn knalprestatie in Parijs moet de Rode Duivel vanavond Manchester City definitief naar de finale van de Champions League loodsen. Papa Herwig telt de minuten af: "Heel zuur dat we niet in het stadion zullen zitten."

Wat was hij er vanavond graag bijgeweest. En dat het al zo lang geleden is, maakt de pijn alleen maar groter. Nooit eerder kon Herwin De Bruyne zijn zoon zo'n lange periode niet live aan het werk zien. "Een volledig jaar", zucht de Drongenaar. "De laatste match was de finale van de League Cup vorig seizoen."

En ook voor Manchester City-PSG zal Herwig De Bruyne er straks dus niet bij zijn als de Champions League-hymne weerklinkt. "Het is heel zuur dat we niet in het stadion zullen zitten. Dit zijn toch de matchen waar je er het liefst van al bij bent. Vanavond kijk ik dus gewoon met mijn vrouw naar de televisie. Stel je voor dat Kevin in de Champions League-finale staat en we die ook moeten missen... Dat zou nog erger zijn."

Dan moet Manchester City wel eerst zijn uitstekende uitgangspositie tegen PSG verzilveren. Vorig week won het met 1-2 in Parijs, onder meer dankzij een doelpunt van De Bruyne. Volgens velen speelt de middenvelder vanavond dan ook de belangrijkste match van zijn carrière."Op clubniveau is dat inderdaad het geval", knikt papa Herwig. "Die halve finale op het WK tegen Frankrijk was uiteraard ook van cruciaal belang, maar bij een club is dit bijna het ultieme. Hier droomt elke voetballer van."

Papa Herwig geeft toe dat de stressmeter bij hem al stilaan de hoogte in begint te gaan. Maar hoe zit dat bij Kevin? "Hij leeft niet anders naar deze match toe dan naar een gewoon competitieduel", weet Herwig De Bruyne. "Uiteraard zit er veel meer druk op, maar dat raakt Kevin niet. Of ik veel contact heb met hem in aanloop naar zo'n match? (lacht) Helemaal niet. Maar als je Kevin niet hoort, is dat meestal een goed teken. Ongetwijfeld zijn wij zenuwachtiger dan Kevin."

Herwig De Bruyne verwacht trouwens dat City allerminst al zeker is van zijn plekje in de finale. "Het blijft toch een gevaarlijke situatie. Volgens mij zullen beide ploegen vanavond een beetje de kat uit de boom kijken. Pep Guardiola kennende zal hij uiteraard zo snel mogelijk voor een doelpunt gaan, want dan zou City een grote stap richting finale zetten."

En dan kan Herwig De Bruyne beginnen te dromen om er op 29 mei te zijn in Lissabon. "Wie weet wordt het de eerste match die ik opnieuw live kan zien in ruim een jaar. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik zou liever hebben dat Kevin de Champions League wint, dan dat ik in het stadion zit."