Open brief van Charline Van Snick en co over gendergelijkheid: "Is sport gemaakt door mannen voor mannen?"

Op 8 maart lanceerde Van Snick een filmpje om de discriminatie en ongelijkheid van vrouwelijke sporters aan te klagen. "Banale beledigingen, ernstig misbruik zoals verkrachting: al jaren stellen we het vast... vandaag moeten we reageren!", klonk het toen.

"48,8% vrouwelijke atleten in Tokio, maar betekent dat ook gelijkheid en rechtvaardigheid?"

De open brief van vandaag is een vervolg. De brief is ondertekend door heel wat collega-topsporters, zoals Eline Berings, Jolien D'hoore, Emma Meesseman, maar ook academici en verenigingen.

De brief is gericht aan de bevoegde ministers en staatssecretarissen (Federaal, Gewest, Gemeenschap: Sport, Gelijke Kansen, Stedenbouw, Onderwijs, Volksgezondheid) en aan alle Belgische media.

Het collectief doet heel wat vaststellingen, onder meer omtrent de ondervertegenwoordiging van vrouwen op sleutelpositief binnen de sportwereld, maar ook in gelieerde beroepen.



"Enkele maanden voor de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio verklaarde Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), trots: “Op de Olympische Spelen van Tokio 2020 deze zomer zullen we een genderevenwicht bereikt hebben met 48,8 procent vrouwen onder de deelnemende atleten.”" Zo opent de brief.

"Dit is vooruitgang, maar betekent dit cijfer ook gelijkheid en rechtvaardigheid?Wat is het percentage vrouwelijke coaches, scheidsrechters, officials, managers, bestuurders, artsen, fysiotherapeuten, commentatoren, journalisten en sportschrijvers in de sportdelegaties?"

"Het is geen primeur als we zeggen dat dit percentage anno 2021 nog veel te laag is. Is sport gemaakt door mannen voor mannen? Het feit dat vrouwen nog steeds moeite hebben om door het glazen plafond te breken, doet dat vermoeden."