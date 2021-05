Monaco wil over 3 weken 7.500 Formule 1-fans ontvangen

In Frankrijk mogen sportmanifestaties vanaf 19 mei opnieuw toeschouwers ontvangen, zij het maximaal 1.000. Het prinsdom Monaco maakt van zijn aparte statuut gebruik om maar liefst 7.500 mensen rond het circuit toe te laten. Zij worden wel allemaal verplicht om een negatieve coronatest voor te leggen.

Om alles goed te laten verlopen, zal het aantal controles aan de grens en de stations opgetrokken worden. Er zal ook streng gecontroleerd worden op vervalste coronatests.

"We zullen er alles aan doen om alles in de beste omstandigheden te laten verlopen, zodat we zowel economisch, voor onze horeca als voor het imago van het prinsdom er goed uitkomen", zegt minister Pierre Dartout.

Monaco zou de eerste Grote Prijs Formule 1 worden waar dit seizoen toeschouwers te zien zullen zijn.