Meest onderschatte spits ter wereld? Hoe Benzema de troon van Ronaldo overnam

Messi. Ronaldo. Lewandowski. Spreek hun naam over 20 jaar uit en iedereen denkt aan hun ongeëvenaarde doelpuntenproductie en genialiteit. Maar doe hetzelfde bij Karim Benzema en het risico bestaat dat het sekstape-schandaal - en zijn bijhorende verbanning bij de nationale ploeg - als eerste door het hoofd schiet. Zonde. Je wenst het niemand toe dat zo'n carrière gereduceerd wordt door een dure misstap. Zeker niet als je zoals de Fransman al jaren aan de lopende band scoort bij de grootste club ter wereld: 277 goals en 143 assists. Fenomenaal. Alleen kreeg de Fransman lange tijd te maken met een ploegmaat die alles en iedereen overschaduwde: Cristiano Ronaldo. Beiden arriveerden in de zomer van 2009 in Madrid. Samen wonnen ze 4 Champions League-titels en 2 kampioenschappen. Veel lof ging naar Ronaldo, weinig naar Benzema.



Gezien de cijfers niet helemaal onbegrijpelijk. Van de 1.378 doelpunten die Real tussen 2009 en 2018 maakte, nam Ronaldo er 450 voor zijn rekening (33%). Benzema "slechts" 192 (14%).

Maar sinds het vertrek van de Portugees verdubbelde het aandeel van Benzema in de doelpuntenproductie van de Koninklijke. De spits was goed voor liefst 85 van de 286 goals in het post-Ronaldo-tijdperk.

Benzema met Ronaldo

Benzema zonder Ronaldo Aandeel in totale doelpuntenproductie 14% (192 van de 1.378 goals) 30% (85 van de 286 goals) Aandeel in goals + assists in CL 24% 38%

Nog opvallend: Benzema scoorde sinds de breuk met Ronaldo in 2018 zelfs vaker dan de Portugees in de Champions League. 15 tegenover 14. Alleen Lewandowski, Messi, Haaland en Mbappé deden nog straffer.

naam Champions League-goals sinds 2018 1. Robert Lewandowski

28 goals 2. Lionel Messi 20 goals Erling Haaland 20 goals 4. Kylian Mbappé 17 goals 5. Mohamed Salah 15 goals Karim Benzema 15 goals 7. Neymar 14 goals Cristiano Ronaldo 14 goals

God in Madrid, miskend buiten Spanje

Cijfers die aantonen dat het belang van Benzema bij Real allerminst onderschat mag worden. "Zijn waarde wordt elk jaar groter", meent Real-kenner Stef Wijnants. "Zeker dit seizoen. Vorig jaar leidde de centrale as Courtois-Ramos-Benzema de club naar de titel. Maar die tweede musketier is nu weggevallen door blessures." "Buiten Benzema is er gewoon niemand anders die een doelpunt kan maken. Bijna alle hoop rust op hem. Zijn rol valt niet te onderschatten."

Ik vind het vreemd dat Benzema nooit tussen de toppers staat als het over de beste spitsen ter wereld gaat. Stef Wijnants

Supporters van Real Madrid beseffen dat en dragen de Fransman op handen. Mondiaal krijgt Benzema veel minder erkenning. Wijnants: "Die jongen speelt nochtans al 11 jaar bij de grootste club ter wereld, hé. Daar wordt elke baltoets uitvergroot. Maar sinds het vertrek van Ronaldo hoorde je amper kritiek op Benzema." "Volgens mij worden zijn prestaties ondergewaardeed omdat hij niet voor de Franse nationale ploeg speelt", gaat Wijnants voort. "Anders had hij ook een wereldtitel op zijn palmares staan. Want dan had Benzema ongetwijfeld in de spits gestaan in Rusland en niet Giroud. Ik vind het vreemd dat hij nooit tussen de toppers staat als het over de beste spitsen ter wereld gaat."

Benzema's zoektocht naar wereldwijde waardering kan dit seizoen tot een einde komen. Als hij straks Real Madrid naar de Champions League leidt. Zonder Ronaldo. Zonder andere fenomenen rond hem heen. De spits zit deze campagne al aan 6 doelpunten - zijn beste ooit. Vorig week was hij nog trefzeker tegen Chelsea. Maar de ultieme vraag is nu of Benzema ook met de eindmeet in zicht Real op zijn eentje naar een triomf kan leiden, zoals übermensch Ronaldo. "Hij kon 2,5 meter hoog springen en een bal binnen koppen. Of met een fenomenale omhaal een match beslissen", aldus Wijnants. "Benzema is qua atleet beperkter. En hij heeft geen Bale rond zich zoals Ronaldo vroeger, die een uitstekende voorzet kon trappen. Ook Marcelo haalt niet meer zijn topniveau en Carvajal is geblesseerd. (lacht) Alle hoop dus op Hazard."