Martinez krijgt zijn zin: UEFA geeft fiat voor 26 spelers in EK-selecties

Na de wedstrijden in de WK-voorrondes dit voorjaar had Roberto Martinez al het idee geopperd om de EK-selecties deze zomer uit te breiden naar 26 of 27 spelers. "De bondscoaches van Engeland, Italië, België en andere landen reageerden allemaal op dezelfde manier", luidde het toen.

De UEFA had wel oren naar het idee, dat vooral ingegeven is om eventuele problemen met corona op te vangen, maar ook om tegemoet te komen aan een al fysiek zwaar belastend coronaseizoen. Vandaag is bevestigd dat de deelnemende landen aan het EK een selectie van 26 spelers zullen mogen indienen. Van die 26 mogen er wel telkens maar 23 op het wedstrijdblad staan.

De spelerslijst moet ten laatste ingediend worden op 1 juni. Na die datum mogen landen voor hun eerste EK-duel nog wijzigingen doorvoeren aan hun selectie wanneer er sprake is van ziekte, zoals covid, of van een ernstige blessure. Ook spelers die in quarantaine moeten na een risicocontact komen hiervoor in aanmerking.

Doelmannen mogen in dat geval voor elke wedstrijd vervangen worden, zelfs als er nog 2 fitte keepers beschikbaar zijn in de selectie. Spelers die vervangen werden, worden definitief van de lijst verwijderd en mogen in een later stadium niet opnieuw toegevoegd worden.