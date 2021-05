Marathonloper Dieter Kersten kijkt uit naar de Spelen: "Niet als toerist naar Tokio"

Dieter Kersten liep enkele weken terug de olympische limiet, en dat in zijn eerste marathon ooit. De 24-jarige Limburger keek samen met coach Tim Moriau in Sportweekend nog eens terug op die prestatie en blikte al eens vooruit naar de Spelen in Tokio komende zomer.

2u10'22". Die tijd liet Dieter Kersten enkele weken geleden noteren in de marathon van Enschede. Ruim onder de olympische limiet. Sterker nog, Kersten kroonde zich daarmee tot snelste Belgische debutant ooit op een marathon. Een prestatie waar de 24-jarige Limburger zichzelf mee verbaasde. "We wisten wel dat de limiet haalbaar moest zijn als alle omstandigheden meezaten", zegt Kersten. "Maar om dan nog een minuut sneller te lopen, dat was natuurlijk ook wel boven mijn verwachtingen." "Zeker omdat de voorbereiding niet optimaal is verlopen en ik pas 5 weken later dan gepland mijn eerste marathon heb kunnen lopen. Dat er dan zo'n tijd uitkomt, is fantastisch", glundert Kersten.

Ik ben nu 24. Als het er dan nog niet in zit, dan gaat het op je 28e er ook niet in zitten Dieter Kersten

Die olympische limiet was lang geen doel voor Kersten, tot coach Tim Moriau op training het idee lanceerde. "Ik dacht: "Tim, zever niet. Dat kan niet, dat is veel te hard."" "Na die halve marathon in Dresden begon ik er wel echt in te geloven. Ik liep daar 62'43", maar kon nog sneller als ik in de eerste groep had gezeten. De klik is er toen wel gekomen dat ik echt wel in die limiet moest geloven en er alles voor moest doen." (scrol omlaag voor het vervolg van het interview)

Lees ook: sportweekend Kersten en Gorissen plaatsen zich verrassend voor de Spelen

"Trainen in klimaatkamer in Gent"

Door het schitterende resultaat in Enschede mag Kersten zich nu opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. "Het zullen sowieso moeilijke omstandigheden worden", blikt Kersten al eens vooruit.

Heel je leven staat in teken van de atletiek Dieter Kersten

"Ik kan niet goed tegen de warmte en de vochtigheid, weersomstandigheden die eigen zijn aan Tokio. Dus, daar zullen we op trainen in de klimaatkamer in Gent. Ik ga niet naar Tokio om er als toerist wat bij te lopen, ik ga met ambitie naar Tokio. En dat moet ook, vind ik."

"Europese top of stoppen"

Kersten is nog altijd maar 24, wat jong is in de marathonwereld, maar wil absoluut de Europese top halen. Alles daaronder is een teleurstelling. "Ik weet wat ik wil", gaat Kersten voort. "Ik ben nu 24, als het er dan niet inzit, dan zal het er op je 28e ook niet inzitten." "Die Europese top is van in het begin het doel geweest. Enkel Tim weet dat. Als ik dat niet haal, dan stop ik er gewoon mee. Ook al is dat volgend jaar of over 2 jaar. Ofwel ga ik volledig voor de Europese top, ofwel hoeft het voor mij niet." "Je doet er zo veel voor", zegt Kersten. "Heel je leven staat in het teken van de atletiek. Dan vind ik dat je enkel voor het hoogste moet gaan. Als je ziet dat je net niet goed genoeg bent, dan zijn er nog zoveel andere dingen in het leven die je kan bereiken." "Na deze prestatie weet ik dat die kans om de Europese top te bereiken er zeker in zit. Die drastische beslissing zal dus niet meteen genomen moeten worden."



Coach Tim Moriau tempert de verwachtingen: "Moeten realistisch blijven"

Ook coach Tim Moriau was blij verrast met de prestatie van zijn poulain, meer tempert de verwachtingen. "We moeten wel realistisch blijven", zegt Moriau. "Hij heeft nog veel progressiemarge, maar de vergelijking met Bashir Abdi gaat niet op." "Bashir heeft genetisch veel meer talent. Daar moeten we niet onnozel over doen. Maar ze hebben allebei ook wel heel veel dingen gemeenschappelijk. Ze zijn relatief licht en niet echt groot. Ze hebben allebei een heel groot doorzettingsvermogen en zijn even gemotiveerd en gepassioneerd voor afstandslopen." "Het zijn allebei talenten", beschrijft Moriau de twee marathonlopers. "Bashir is een wereldtalent, maar Dieter is iemand die volgens mij echt de stap kan zetten naar Europese medailles op de marathon. Maar we moeten ook realistisch blijven. Als Dieter ooit een 2u06' zou kunnen lopen, dan zou dat echt fantastisch zijn."