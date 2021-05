Lakers kloppen Denver dankzij Davis, Carmelo Anthony in top 10 aller tijden

Na enkele stroeve wedstrijden was Anthony Davis wel op de afspraak voor de Lakers. Met 25 punten en enkele cruciale acties aan beide kanten van het veld - onder meer een geweldig blockshot - was hij in het slot bepalend voor de thuisploeg, die won met 93-89. Denver zag zo een einde komen aan een reeks van 5 zeges op rij.

Maandag misten de Lakers, die 6 van hun laatste 7 wedstrijden verloren hadden, opnieuw LeBron James. De sterspeler van de Lakers bleef aan de kant omdat hij weer hinder ondervond aan zijn geblesseerde enkel. Ook point guard Dennis Schröder was er niet bij tegen de Nuggets.

De wedstrijd tussen de LA Lakers en de Denver Nuggets was een heruitgave van de Conference Finals in het Westen van vorig seizoen, toen de Lakers de Nuggets uitschakelden op weg naar de titel.

Lachen in Atlanta

Carmelo Anthony schrijft stukje geschiedenis

In dezelfde wedstrijd maakte bezoeker Carmelo Anthony 14 punten, waardoor de forward nu de top 10 binnenkomt op de ranglijst van beste schutters in de NBA-geschiedenis. Anthony maakte in zijn carrière al 27.318 punten.

"Dit is toch een bijzonder moment", sprak Anthony ondanks de nederlaag. "Ik wil het niet minimaliseren. Ik ben er heel blij om."

"Enkele jaren geleden had ik om welke reden dan ook geen plek meer in de NBA. Ik dacht niet dat ik hier nu nog zou staan. Maar ik heb volgehouden en nu ben ik terug en sta ik in de top 10."