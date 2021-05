La Liga opent onderzoek naar illegale ploegbarbecue in het huis van Messi

4 ploegen staan op amper 6 punten van elkaar in de top van de Primera Division. Het toeval wil dat ze komend weekend alle 4 tegen elkaar uitkomen: Barcelona-Atletico op zaterdag en Real Madrid-Sevilla op zondag.

Enkele dagen voor de clash met Atletico nodigde aanvoerder Lionel Messi zijn ploegmaats bij hem thuis uit voor een informele barbecue. Dat had in principe geheim moeten blijven, maar de (voorbarige) gezangen "Campeones! Campeones!" waren vanop straat te horen.

In Spanje is het vanwege corona verboden om met meer dan 6 mensen samen te komen in de eigen woning. Lionel Messi wordt er dus van verdacht om een lockdownfeestje georganiseerd te hebben. La Liga en het ministerie van Volksgezondheid hebben een onderzoek geopend.