KV Oostende ziet sterkhouder Fashion Sakala vertrekken naar Rangers

Met 13 competitiegoals en 3 assists heeft Fashion Sakala een mooi aandeel in de successen van KV Oostende dit seizoen.

De Zambiaanse spits lokte daarmee de aandacht van Rangers. "We hielden Sakala al een tijdje in het oog", zegt Rangers-coach Steven Gerrard.

"Hij past binnen ons profiel en heeft de kwaliteiten om niet alleen in Schotland, maar ook op het Europese podium uit te pakken. We kijken ernaar uit om hem zijn volledig potentieel te zien ontwikkelen."



Ook Sakala zelf is in de wolken met de transfer. "Het is een droom die uitkomt. Rangers is een van de grootste clubs ter wereld."

Rangers wacht nog op een werkvergunning vooraleer de transfer kan worden afgerond. Bij de Schotse club zal Sakala oude bekenden tegen het lijf lopen zoals Kemar Roofe (ex-Anderlecht) en Ianis Hagi (ex-Genk)).