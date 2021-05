Kevin De Bruyne is 9e Belg in Champions League-finale, Hazard nummer 10?

De eerste Belg ooit in de finale van de Champions League was Daniel Van Buyten in 2010. "Big Dan" verloor die finale met Bayern München tegen Inter. Bij zijn herkansing in 2012 tegen Chelsea liep het eveneens mis. Een jaar later was het wel raak tegen Dortmund.

Van Buytens opvolgers in 2014 waren Thibaut Courtois en Toby Alderweireld. Tot minuut 93 leken zij met Atletico op weg naar de ultieme triomf tegen stadsrivaal Real. Een kopbal van Ramos leidde evenwel een tragische nederlaag in.



Thomas Vermaelen behoorde in 2015 tot de ruime selectie van Barcelona voor de finale tegen Juventus. Uiteindelijk moest de verdediger vanaf de tribune toekijken. Maar de Champions League op zijn erelijst maakte ongetwijfeld veel goed.



Een primeur voor Yannick Carrasco: hij was in 2016 de 1e Belg die scoorde in een Champions League-finale. Herinnert u zich nog de kus met zijn toenmalige geliefde Noémie Happart? Een zoen voor de trofee kwam er niet: Atletico verloor opnieuw tegen Real.



Alle aandacht ging naar zijn onfortuinlijke collega Loris Karius, maar Simon Mignolet was in 2016 de 6e Belg in de finale van het kampioenenbal. Ook hij zag hoe Real te sterk was voor zijn Liverpool.



Belgen boven in 2019. Maar liefst 4 landgenoten stonden tijdens de finale in Lissabon op het wedstrijdblad. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stonden in de basis voor Spurs. Liverpool-Belgen Divock Origi, die inviel en scoorde, en Simon Mignolet mochten met de trofee pronken.