Giro-deelnemer van vorig jaar moet 3 jaar op de strafbank zitten na dopinggebruik

Matteo Spreafico (28) testte vorig jaar 2 keer positief in de de 2e Giro-week. Niet op het coronavirus, maar wel op het verboden middel ostarine, dat dezelfde werking heeft als anabole steroïden.

Zijn team Vini Zabu zette Spreafico meteen op de keien. Nadat half februari ook Matteo De Bonis positief testte binnen het team (op epo), gaf Vini Zabu zijn wildcard voor de Giro zelf terug.

De UCI is nu met een statement naar voren gekomen over de strafmaat voor Spreafico. De 28-jarige Italiaan wordt voor 3 jaar geschorst met terugwerkende kracht. Dat betekent dat hij tot en met 21 oktober 2023 geen koersen mag rijden.

Ook alle resultaten van Spreafico in die bewuste Giro worden geschrapt. Zijn beste notering was de 43e plaats in de 8e etappe (die Dowsett won).