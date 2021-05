Elise Mertens: "Zege tegen Halep een van de hoogtepunten uit mijn carrière"

"Arina is een speelster die soms zonder na te denken speelt. Ze kan de bal naar overal slaan. Als ze op dreef is, slaat ze de ene winner na de andere. Ik zal zeker nog eens naar haar match tegen Barty van vorig jaar kijken. Het wordt sowieso een zware wedstrijd."

Als Mertens de halve finales wil bereiken, moet ze voorbij haar voormalige dubbelpartner Arina Sabalenka. "Ik zal me niet anders gedragen omdat het tegen haar is."

"Dit is toch een van de hoogtepunten uit mijn carrière, zeker omdat het op een groot toernooi is."

"Het kon beide kanten uit tegen Halep, maar ik ben blij dat het uiteindelijk in mijn voordeel is uitgedraaid", zegt Elise Mertens. "Met de score was ik niet al te veel bezig, wel hoe ik mijn spel kon verbeteren."

"Sta misschien dichter bij de top 10 dan ooit"

Elise Mertens hinkte al vaker tegen de top 10 aan, maar kon de sprong nog niet wagen. Vorig jaar was ze wat weggezakt, maar nu heeft ze haar opmars opnieuw ingezet. "Het doet deugd dat ik weer kan klimmen op de ranking."

"Ik weet niet zo goed hoeveel punten ik nodig heb om de top 10 te halen. Ik zal het wel zien na dit toernooi. Misschien sta ik er nu dichterbij dan ooit. Het is me nog nooit gelukt, dus het zou speciaal zijn."

Met haar prestaties in Madrid plaatst Mertens zich ook in het kransje outsiders voor Roland Garros, al wuift ze dat zelf weg. "Dat is nog heel ver weg, hé. Een titel in Parijs, dat is 7 keer winnen. Maar tegenwoordig speel ik geen slechte matchen meer en deze zege geeft wel vertrouwen."