Deinze neemt na 1 seizoen al afscheid van Renato Neto

Het ambitieuze Deinze haalde Renato Neto, samen met onder meer Ronald Vargas, met luide trom in voor zijn debuutseizoen in 1e klasse B.

In het begin kwam de blessuregevoelige Neto nog regelmatig in actie, maar in het tweede deel van het seizoen zat hij voornamelijk op de bank of in de tribune.

Samen met Vic Seurynck zwaait Deinze de nog altijd maar 29-jarige Neto al uit. Moet hij nog voor zijn 30e al een punt achter zijn carrière zetten?