Buchmann verlengt contract bij Bora-Hansgrohe: "Voel me hier heel comfortabel"

De 28-jarige Emanuel Buchmann draagt het shirt van Bora sinds 2015. "Ik ben blij dat we minstens 10 jaar samen zullen werken", zegt Buchmann. "Ik voel mij hier heel comfortabel en we hebben samen een groot doel, het Tour-podium, waar we nu naartoe werken."

Buchmann telt 4 profzeges op zijn erelijst. Hij reed al 7 grote rondes, waaronder 5x de Tour. Een 4e plaats in de Tour van 2019 is zijn beste uitslag tot dusver. De klimmer rijdt dit jaar de Tour wel niet, hij doet mee in de Giro.