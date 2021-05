Bernal trekt met ijzersterk Ineos-blok naar Giro, maar is zijn rug oké?

Vorig jaar verliep de Giro voor Ineos-Grenadiers als een sprookje. Ondanks het uitvallen van Geraint Thomas kroonde ploegmakker Tao Geoghegan Hart zich verrassend tot eindwinnaar.

Filippo Ganna was toen de grote slokop met 4 etappezeges. De wereldkampioen tegen de klok mag zaterdag in de korte openingstijdrit een gooi doen naar de eerste roze trui.

De grote kopman bij Ineos voor het eindklassement is Egan Bernal, de Tour-winnaar van 2019. De 24-jarige Colombiaan is er voor het eerst bij in de Ronde van Italië.

Er zijn wel nog twijfels over zijn rug. In de Tour van vorig jaar speelde zijn rugprobleem zodanig op dat hij moest opgeven. Volgens de geruchtenmolen is Bernal nog altijd niet helemaal verlost van dat euvel.

In de Giro kan Bernal alvast rekenen op een sterke klimtrein, met onder meer Pavel Sivakov en Daniel Felipe Martinez. Ivan Sosa was ook voorzien, maar moet zijn plekje afstaan aan de Ecuadoraan Narvaez (die in de E3 Harelbeke nog zijn pols brak).