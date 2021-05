Belgische eLions nemen deel aan NBA 2K-kampioenschap: “Een nieuwe nationale ploeg is geboren”

Ook Samy Bessie, vicevoorzitter van de Belgian Esports Federation, heeft er alle vertrouwen in: "De esport in België is zich volop aan het ontwikkelen en de sportwereld ziet er ook steeds meer het potentieel van in. Er zit zeker en vast talent in België, dus hopen we zo ver mogelijk te geraken in deze competitie."



Voor de Belgische basketbalwereld is dit een nieuw hoofdstuk, vertelt Mark Bogaert: “Dit was een gelegenheid die we niet konden laten liggen"



"Uit onderzoek is gebleken dat basketbal enorm goed scoort bij jongeren, beter dan voetbal. Gen Z beschouwt het zelfs als hun favoriete sport. We zien dit als een uitgelezen kans om jonge fans aan onze nationale basketbalploeg te binden.”



“Wist je dat NBA 2K ook razend populair is Belgische atleten als Lukaku of Courtois? Ze spelen het allemaal! We dromen ervan om met hen iets op poten te zetten. Ons eerstvolgende project wordt echter de eCats, onze professionele vrouwenploeg.”