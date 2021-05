Belgisch tintje aan finale van WK snooker: "Een unieke situatie"

"Het was toch een unieke situatie om langs twee kanten betrokken te zijn in de finale. Dat was heel ongewoon en niet makkelijk om mee om te gaan. Je weet dat er iemand zal winnen en iemand zal verliezen. Dat is fantastisch en verschrikkelijk tegelijk."

Tijdens de finale hinkte Chris Henry voortdurend op twee gedachtes, want zijn twee poulains stonden tegenover elkaar. "Die 24 uren waren ongelooflijk, met veel wisselende emoties", bekent Henry, die al zo'n 20 jaar in Varsenare woont.

"Voor Mark Selby is dit een nieuwe start"

Hoe groot is de invloed van een coach in het snooker? "Snooker is een apart geval. Soms moet je een halfuur zitten wachten, omdat je zelf gemist hebt of omdat de andere heel goed speelt. In die tijd kan veel gebeuren. Je kunt bijvoorbeeld gefrustreerd raken", weet Henry.

"Als je aan de tafel staat, moet je dan weer heel gefocust zijn. Ik probeer spelers dingen aan te leren waardoor ze automatisch positieve gedachten krijgen. Goeie emoties leiden tot betere prestaties. En hoe beter je presteert, hoe beter je resultaten zijn."

Mark Selby kende enkele moeilijke jaren, maar staat er nu helemaal terug met zijn 4e wereldtitel. "Hij had een probleem wat ik geïdentificeerd heb en samen hebben we ook aan het mentale aspect gewerkt. Nu is hij mentaal weer ijzersterk. Hij barst van het vertrouwen."

"Of dit daarom zijn mooiste wereldtitel is? Zelf vindt hij dat dat zijn eerste is. Niet omdat het de eerste was, wel omdat het tegen Ronnie O'Sullivan was. Maar deze titel kan er wel naast staan. Het is een nieuwe start voor hem."