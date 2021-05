"Dimitri Van den Bergh kan in België voor een Van Barneveld-effect zorgen"

“Van den Bergh staat er goed voor, maar alles ligt in de PL dicht bij mekaar”

“Van den Bergh staat er natuurlijk wel goed voor, want de vijfde in de stand volgt op drie punten en zal al twee wedstrijden meer moeten winnen dan hij. Veel zal afhangen van zijn eerste partij, tegen Van Gerwen. In de eerste ronde speelden ze 6-6 gelijk. Als hij dat minstens kan evenaren dan zet Van den Bergh een grote stap richting play-offs.”

“Hij heeft bewezen dat hij zijn plaats heeft bij de absolute top”, vertelt Belgisch dartspionier Erik Clarys. “Als debutant aan kop staan van de Premier League, dat is straf. Hij had soms wat meeval, maar dat geluk dwong hij zelf af. Het niveau ligt weliswaar heel dicht bij mekaar. Het is dan ook onmogelijk te zeggen welke vier spelers straks de play-offs zullen halen.”

“In België zijn we altijd ter plaatse blijven trappelen"

Jarenlang leek het darts in België een sport in de marge te blijven, maar de topprestaties van Van den Bergh bliezen de dartssport recent nieuw leven in. Clarys was in de jaren 90 een van de voorgangers van Van den Bergh, maar hij ervoer vanaf de eerste rij hoe de gebrekkige organisatie van de sport in België de kansen van lokaal dartstalent afremde.

“Toen ik eind jaren 80 begon, was het niveau in België best hoog", vertelt hij. "Het Belgische dartscircuit stond internationaal gezien misschien wel hoger aangeschreven dan bijvoorbeeld het Nederlandse circuit. Maar halfweg de jaren 90 kwam er bij onze noorderburen een plotse ommeslag door het enorme succes van Raymond van Barneveld."