Wie is Bart Verbruggen, de nieuwe nummer 1 van Anderlecht? "Potentieel om doelman van Oranje te worden"

"Ik heb hem nog zijn eerste profcontract gegeven! Maar dat hij gisteren al zou debuteren tegen Club Brugge zag ik écht niet aankomen." Al deed het Tom Van Den Abbeele wel veel deugd. De voormalig sportief directeur van STVV was tot de zomer aan de slag bij NAC Breda, waar Anderlecht begin dit seizoen Verbruggen wegplukte. Van Den Abbeele kent dus de kwaliteiten van de jonge doelman. "Iedereen bij NAC wist dat Bart een groot talent is", vertelt hij. "Weet je, toen ik er nog werkte, had Anderlecht al eens contact opgenomen. Ik wees de aanbiedingen wel af, omdat ik een grote toekomst voorspelde voor Bart. Ik was dan ook verbijsterd dat NAC hem na mijn vertrek zo makkelijk liet gaan. Op termijn hadden ze er veel meer aan kunnen verdienen."

Het was keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar die Verbruggen uiteindelijk meelokte van NAC - waar hij nooit een officiële wedstrijd speelde - naar Anderlecht. "Ik herinner me van mijn contacten dat hij op papier 4e keeper zou zijn geweest. Maar dat Bart nú al onder de lat zou staan bij Anderlecht... (blaast) Dat had ik niet verwacht."

Gemaakt voor Engelse competitie

Van Den Abbeele snapt wel dat Vincent Kompany erg gecharmeerd is door de Nederlandse jeugdinternational. "Voor iemand met zijn lengte (1m93) heeft hij een zeer degelijk voetenspel. Zijn persoonlijklijkheid was vroeger nog een werkpunt, maar ik schrok toen ik hem tegen Club aan het werk zag. Er stond iemand met presence in doel."

Bart heeft het potentieel om doelman van de Nederlandse nationale ploeg te worden Tom Van Den Abbeele

Zijn verbeterpunten volgens Van Den Abbeele: 90 minuten lang gefocust blijven en het inschatten van bepaalde situaties. Maar als Verbruggen zich daarin ontwikkelt, wacht hem een grote toekomst. "Hij heeft het potentieel om doelman bij de Nederlandse nationale ploeg te worden", meent Van Den Abbeele. "De vraag is op welke termijn. Maar als hij 2 tot 3 jaar onder de lat kan staan bij Anderlecht, zullen ploegen in het buitenland staan springen om hem over te nemen. Het is iemand die volgens mij ooit de stap naar Engeland kan maken." "Uiteraard zijn daar een paar voorwaarden aan verbonden", gaat Van Den Abbeele verder. " Zal hij bijvoorbeeld de progressie blijven maken die hij tot hiertoe gemaakt heeft?"

Joviale jongen zonder hoogmoed

Op basis van zijn persoonlijkheid twijfelt de voormalig sportief direct daar alleszins niet aan."Bart is een heel joviale, hardwerkende en aangename jongen. Ik kan er geen slecht woord over zeggen. Het is geen kerel die gaat beginnen zweven omdat hij één match voor Anderlecht gespeeld heeft. Hij werkt dag in, dag uit voor zijn toekomst. Zelfs met oog voor details, zoals zijn voeding."