Vormer is razend halfweg tegen Anderlecht: "Wat zijn we aan het doen?"

Aanvoerder Ruud Vormer was razend dat het halfweg nog 0-0 stond in de topper tegen Anderlecht. "Wat zijn we aan het doen?", schreeuwt hij in een filmpje dat Club Brugge heeft gedeeld.

"Tegen fucking Anderlecht? Leg je energie erin. We zijn beter jongens, geloof me", besluit hij. Aanvaller Bas Dost stelt zijn ploegmaats nog wat gerust: "0-0, er is niets verloren."

Na het laatste fluitsignaal heerste er vooral opluchting dat Club de achterstand nog had kunnen goedmaken. "Niets verloren, goed jongens", zei hij.

Ook assistent-coach Carl Hoefkens wou het positieve onthouden. "We zijn dichter bij ons doel en zijn een punt uitgelopen op de tweede in de stand."