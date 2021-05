Vincenzo Nibali wint race tegen klok na polsbreuk en rijdt Giro

Op 14 april brak Nibali, die in 2013 en 2016 de beste van de ronde van zijn land was, zijn rechterpols op training. Hij stond voor een berg, maar heeft die nu bedwongen. Op 15 april ging hij onder het mes, na 3 dagen complete rust hielp een brace hem bij de herneming van zijn fysieke activiteiten.



Afhankelijk van de evolutie van zijn blessure zou deze week de knoop doorgehakt worden, wat Trek-Segafredo dus vandaag deed met een mooie visual van de Haai van Messina, de bijnaam van Nibali.

In welke vorm Nibali zaterdag in Turijn de 8 km lange tijdrit zal rijden is niet bekend. Maar dat hij al aan de start staat, is een overwinning op zich.



Nibali kwam voor het laatst in actie op 20 maart. Toen eindigde hij in Milaan-Sanremo als 35e.