Serge Crevecoeur moet opkrassen bij Franse eersteklasser Gravelines

Serge Crevecoeur zette in België het basketbal in de hoofdstad weer op de kaart bij Brussels, maar koos vorig jaar voor een buitenlands avontuur. Vlak over de grens bij Gravelines tekende hij een contract tot 2022 bij de Franse eersteklasser.

Maar de Belg kon de verwachtingen van het bestuur niet volledig inlossen, want de club laat maandag weten dat het de samenwerking met Crevecoeur heeft stopgezet. Zijn assistent Sébastien Devos neemt tijdelijk de honneurs waar.

Gravelines, ook de club van Belgian Lion Khalid Boukichou, staat momenteel op de 13e plaats in de Franse 1e klasse. Het won 8 keer in 22 wedstrijden, maar verloor zijn voorbije 6 duels. De nederlaag tegen rechtstreeks concurrent Nanterre afgelopen weekend was er te veel aan voor Crevecoeur.