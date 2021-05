Romelu Lukaku in FC United: "Diep vanbinnen had ik zodanig veel woede"

"Het zijn vooral de ouders. Spelers durfden niet te praten. Zij wisten dat ik hen achteraf zou opzoeken in de kleedkamer. Geen enkele speler heeft het ooit gedurfd om negatief tegen mij te praten. Maar de ouders wel. Zij riepen dingen zoals "bananeneter", "vuile neger" of in Antwerpen "voeze zwette". "

"Toen ook. Ik wou op mijn 16e in de eerste ploeg van Anderlecht staan. Dat was vanaf mijn 6e mijn doel, en daar heb ik voor gewerkt. Ik heb alles in teken van dat doel gedaan. Dat betekende ook dat ik mijn frustraties en emoties moest onderdrukken. Er zijn momenten geweest waarbij ik dacht: "Ik wil u dood. En ik kan dat doen, maar ik ga dat niet doen.""

"Ik ben Belgisch, maar ben Congolees opgevoed. In mijn cultuur scheld je niet naar ouders", gaat Lukaku verder. "Dat doe je niet, ook niet bij je eigen ouders. Je toont altijd heel veel respect. Ondanks dat ik zo veel frustraties had, ging ik niet antwoorden op dat soort verwensingen. Maar diep vanbinnen had ik zodanig veel woede dat ik me op het veld ging afreageren."

"Fans zien liever Janssen en Van Belle dan Traoré op het veld"

En er is nog een extra element dat het voor spelers van een andere origine moeilijk maakt om door te breken in eerste ploegen. "Ze moeten sportief al een meerwaarde zijn", probeert Kabwe dit te verklaren. "Als je moet kiezen tussen een Janssen en een Van Belle of een Ouattara, Traoré of Saladin... De supporters van zo'n eerste ploeg in een dorp komen liever kijken naar een Janssen of Van Belle, puur omdat ze jongens van het dorp zijn."

Kabwe: "Jongens van 17, 18 en 19 zijn zeker ooit al eens geweigerd geweest als ze uitgaan. Uitgaan is dus al een drempel." In de amateurreeksen is het ook een gewoonte dat er na de wedstrijd nog wat gedronken wordt. Spelers moeten daarvoor geld in een pot leggen. "Dat is ook een drempel", gaat Kabwe verder. Welke jeugdspeler die nooit 2 euro heeft betaald, gaat ineens 10 euro leggen voor een pot? Dat wordt niet gedaan."

"Maar eerste ploegen zijn ook een heel ander gegeven. Je komt in een groep die zich heel anders vormt." Hij doelt dan op de regels binnen een voetbalploeg: op tijd komen, even samen iets drinken na de training...

Ook Yves Kabwe, sociaal werker en trainer bij City Pirates, beseft dat er nood is aan verandering in het Belgische voetbal. "Als ik mijn BBF open (app van de voetbalbond, ondertussen RBFA, red) en ik kijk naar de eerste ploegen in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen, dan zie ik heel weinig namen van een andere nationaliteit", zegt Kabwe. "Ik vind dat heel deprimerend."

"Een penalty nemen voor 10.000 mensen die oerwoudgeluiden maken. Daar heb je ballen voor nodig"

Niet alleen in het jeugdvoetbal worden er racistische opmerkingen gemaakt. Ook bij profwedstrijden is het schering en inslag. KV Kortrijk-spits Zinho Gano merkt wel een verschil: "In de jeugd is het persoonlijker. In zo'n stadion van 20.000 man kan je dat veralgemenen. Ik kan er nu makkelijker mee omgaan in het profvoetbal."

Romelu Lukaku is het niet eens met zijn voormalige spitsbroeder. Gano en Lukaku speelden nog samen bij de jeugd van Lierse. "Je kan makkelijker ontploffen in een vol stadion. Zo'n hele tribune die oerwoudgeluiden naar je hoofd slingert... Dan spreek je niet over 10 of 15 ouders, dan spreek je over 10.000 man."

"Kijk maar naar wat mij overkwam in Cagliari, waarbij ik voor zo'n hele tribune een penalty moest binnentrappen. Daar heb je ballen voor nodig."

"Dat raakte me eigenlijk niet. Ik sloot me daarvoor af. Toen ik de bal nam om te trappen, ik zweer het je, ik hoorde niets. Niets. Het was de bal en ik. Die moest binnen. Ik merkte het pas later in de kleedkamer, toen ik een bericht kreeg van een goede vriendin. "Dit is gek, Rom", stond er. Ik wist niet wat er gebeurd was. Ze stuurde me dan die beelden door. Toen ben ik ontploft."