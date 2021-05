Remco Evenepoel vertrokken naar Giro: "Afwachten hoe lichaam reageert"

Remco Evenepoel is vanochtend afgereisd naar Italië, waar hij zaterdag zijn eerste wedstrijd rijdt sinds zijn zware val in de Ronde van Lombardije vorige zomer. En dat wordt meteen zijn eerste grote ronde. "Ik heb hard gewerkt om klaar te zijn", vertelt de youngster bij de voorstelling van de Giro-selectie van Deceuninck-Quick Step.

Vorig jaar had Evenepoel de ambitie om de Giro - toen verplaatst door de coronapandemie - te winnen, maar na zijn doodsmak in augustus liggen de kaarten nu heel anders. "Ik ben blij weer te koersen na zo'n lange periode. Ik heb hard gewerkt. Aangezien het mijn eerste wedstrijd is, betekent dit dat we moeten afwachten hoe mijn lichaam zal reageren", onderstreept de 21-jarige, die bij de val onder meer een ernstige bekkenbreuk opliep, in een persbericht. "We bekijken het dag per dag en zullen zien hoe het gaat. Het belangrijkste is dat ik weer bij mijn teamgenoten en de staf ben, en dat maakt mij heel blij."

Kopman Almeida

Deceuninck-Quick Step begint zaterdag in Turijn met de 1 jaar oudere João Almeida als kopman. De Portugees was vorig jaar een van de revelaties in de Laars. Bij zijn debuut in een grote ronde werd Almeida 4e en mocht hij 15 dagen de roze trui dragen. "Vorig jaar was een ongelofelijke Giro. Het team werkte keihard in wat 3 prachtige, maar ook zware weken waren." "We vochten hard voor een goed resultaat en uiteindelijk werd ik 4e. Ik wil nu opnieuw bovenin meespelen, vechten voor een mooi resultaat en een goed gevoel hebben, wat het belangrijkste is. Hopelijk verloopt het vlot en halen we mooie uitslagen." "Dit jaar zullen de bergritten zwaarder doorwegen, wat betekent dat regelmaat de sleutel wordt."

"Paar brutale beklimmingen in 3e week"