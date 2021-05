Referee Department: "Cullen had rood moeten krijgen, maar geen clear error"

Ruim 10 minuten voor affluiten ging Anderlecht-middenvelder Josh Cullen op de enkel van Bas Dost staan. Scheidsrechter Jonathan Lardot trok slechts geel, tot onbegrip van Dost en aanvoerder Ruud Vormer. "Rood? Het was donkerrood", zeiden ze op de persconferentie.

Het Referee Department volgt de beoordeling van Vormer. "Josh Cullen is te laat om de bal te spelen en raakt de Club Brugge-speler boven de enkel met de studs", klinkt het.

"De scheidsrechter geeft een gele kaart voor een roekeloze overtreding. Het Professional Refereeing Department verwacht een rode kaart voor enstig gemeen spel."

Toch hoefde de videoscheidsrechter niet tussenbeide te komen volgens de KBVB. "Omdat er bij de fout geen hoge intensiteit en buitensporige kracht aanwezig is (de hiel raak de grond bij het maken van de fout), zijn niet alle criteria aanwezig voor een VAR-interventie."

"De beslissing van de scheidsrechter is dus geen "clear and obvious error", is het besluit. Club Brugge en Anderlecht sloten de partij af met een 2-2-gelijkspel.