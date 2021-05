NBA: Antetokounmpo wint titanenduel tegen Durant, James' enkel baart weer zorgen

De Bucks blijven 3e, voor New York, dat met 97-122 ging winnen in Houston. Milwaukee moet nog 1 keer winnen om zeker te zijn van de play-offs.

In de topper van de dag had Milwaukee het laatste woord tegen Brooklyn (117-114) na een stevig onderonsje tussen kleppers Giannis Antetokounmpo en Kevin Durant. De Buck won het pleit met 49 punten, een PR dit seizoen, Durant bleef op 42 steken en zag zijn ultieme driepuntpoging om een verlenging af te dwingen falen.

Phoenix leidt weer in Westen, Lakers kijken bang achterom

In de Western Conference hebben we ook weer een nieuwe leider. Utah speelde niet en zag Phoenix passeren, dat ook al met de nodige moeite gastheer Oklahoma versloeg (120-123). Zoals vaak was Devin Booker de beste schutter (32 ptn, 6 ass), hij zit aan een gemiddelde van 30,6 punten in zijn laatste 5 duels.

Boston beleefde een rotavond. De nederlaag thuis tegen Portland (119-129) betekende niet alleen dat ze terechtkwamen op een 7e barrageplaats, die de Celtics absoluut willen vermijden. Maar vooral de blessures van vedetten Jayson Tatum (33 ptn) en Jaylen Brown (16 ptn, 11 rbs) kwamen hard aan.

De twee botsten in de slotseconden tegen elkaar: de enkel van Brown en de rechterknie van Tatum kwamen er niet ongeschonden uit. De 1e moest ondersteund door dokters naar de kleedkamer, de 2e hinkte dezelfde kant uit.

De Lakers voelen de hete adem van nummer 7 Portland in de nek. De ploeg uit LA verloor thuis tegen Toronto een 3e keer op een rij, nochtans waren de Raptors niet op volle sterkte. Daar konden LeBron James (19 ptn, 7 rbs, 6 ass) en Anthony Davis (12 ptn, 9 rbs, 7 ass) niet van profiteren.

James voelde opnieuw pijn in zijn rechterenkel, die hem al 40 dagen afwezigheid kostte. Hij kwam in de laatste 6'42" niet meer in actie. Het was zijn 2e match, nadat hij er 20 gemist had met een verzwikte enkel. "Het belangrijkste is dat ik weer helemaal top ben op het moment dat het belangrijk is", reageerde James.

Toronto stopte een verliesreeks van 3 duels, getekend Pascal Siakam (39 ptn, 13 rbs), Kyle Lowry (37 ptn, 11 ass). De Lakers zijn 6e in het Westen op dezelfde hoogte als nummer 5 Dallas, dat verrassend verloor van Sacramento (99-111).