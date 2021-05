Kopman Mikel Landa moet Bahrain aan eindwinst in de Giro helpen

Kopman Mikel Landa heeft 3 etappezeges in de Giro op zijn palmares. In de editie van 2015 werd hij 3e in de eindstand, in 2019 4e . Dit seizoen eindigde Landa op het podium (3e) in Tirreno-Adriatico, achter Tour-winnaar Tadej Pogacar en Wout van Aert.

"Ik ben blij met mijn huidige vorm", vertelt Landa, die op het allerhoogste mikt.

"Na de Ronde van het Baskenland had ik enkele dagen rust. In aanloop naar mijn zesde Giro ging ik enkele weken op hoogtestage op de Teide. De omstandigheden waren fantastisch en ik heb hard gewerkt."

"Ik voel me nu heel goed en ik geloof dat ik in vorm ben voor het belangrijkste doel van dit seizoen."



Landa wordt bijgestaan door zijn landgenoten Pello Bilbao en Rafa Valls, de Italiaan Damiano Caruso en de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik. De Japanner Yukiya Arashiro en de Zwitser Gino Mäder vervolledigen de selectie.