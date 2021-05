Koersmuseum op wielen trekt in juli door heel België met WK-collectie

Initiatief van museum KOERS in Roeselare

Van 19 tot en met 26 september is Vlaanderen het decor voor het WK wielrennen.



Het wielercircus zal dit jaar thuiskomen in de bakermat. Het sein voor het museum KOERS in Roeselare om iets speciaals op poten te zetten voor de wielerminnende fans.



Op een koersbus zal een kleine tentoonstelling opgesteld worden met heel bijzondere objecten en souvenirs van WK's wielrennen.



"We speelden al lang met het idee om het museum en onze collectie nog dichter bij de mensen te brengen", zegt Thomas Ameye, directeur van het museum KOERS.

Het museum op wielen zal deze zomer een soort Ronde van België afleggen. "Tussen 11 juli en 21 juli zullen we 20 steden en gemeenten bezoeken met onze bus. Dat zijn allemaal gemeenten met een WK-link en WK-verleden. In elke gaststad zal je het museum gratis kunnen bezoeken."