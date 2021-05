Kampioen Romelu Lukaku: "Het beste seizoen uit mijn carrière"

Samen met zijn ploegmaats had Romelu Lukaku zaterdag al een feestje gebouwd na de overwinning tegen Crotone, maar pas na het puntenverlies van eerste achtervolger Atalanta was de titel zondagmiddag officieel een feit.

De fans van Inter wachtten al sinds 2010 op de Scudetto en kwamen dan ook massaal op straat om de titel te vieren. Ook Romelu Lukaku mengde zich in het feestgedruis. Dat deelde hij met de fans op zijn Instagram-pagina.

"Ik wilde dit samen met de fans vieren. Dit was de beste manier om ervan te genieten, samen met de supporters", zegt Lukaku, dit seizoen al goed voor 21 goals in de Serie A. "Voor mij en mijn ploegmaats is het de 1e titel. Daarom willen we dat moment delen met de fans."

"Het is een geweldig seizoen geweest voor ons en ik ben echt trots om een Inter-speler te zijn. Of dit mijn beste seizoen is? Vorig jaar was ook goed, maar dit is inderdaad het beste seizoen uit mijn carrière. Ik hoop zo voort te doen. Ik ben echt ontzettend gelukkig."