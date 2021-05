Jos Verlooy na Container Cup: "Ruiters zijn echt wel topsporters"

"Behoorlijke conditie door loop- en fietstrainingen"

"Daarmee heb ik toch aangetoond dat (top)ruiters echt wel over een behoorlijke conditie beschikken. De dooddoener dat het paard bijna alles doet, is kort door de bocht. Het gaat om de juiste balans tussen fysieke en mentale paraatheid.”

“Los van het feit dat ik als 1e ruiter mocht deelnemen aan de Container Cup, ben ik vooral trots op het feit dat ik met mijn resultaten in de cardioproeven in de middenmoot kon meedraaien."

In ‘"normale" tijden zijn de topruiters van donderdag tot en met zondag meestal in het buitenland voor een internationale wedstrijd. Verlooy probeert daarom op maandag, dinsdag en woensdag te lopen of te fietsen. Dat doet hij ’s morgens vroeg of na zijn training met de paarden.

“Uiteraard is mijn trainingsintensiteit niet die van een Wout Van Aert. Het zou nogal belachelijk zijn om zoiets te beweren, maar als ik ga lopen, dan is dat meestal 6 kilometer met een stevig tempo", zegt Verlooy.



"Als ik op de weg fiets, dan probeer ik toch ongeveer 30 kilometer af te malen met een stevig tempo. En mountainbiken kan ik hier vlak naast ons EuroHorse-domein."

"Wanneer ik in het buitenland ben voor een wedstrijd, zal je mij toch ook wel minstens 1 of 2 dagen telkens een uurtje in de fitness van het hotel vinden.”