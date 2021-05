Jeugdproduct Foden weer van onschatbare waarde in cash-clash tegen PSG

Hij kostte niet meer dan een limousine-ritje. Phil Foden is de grote uitzondering in de miljardenploeg van Manchester City. Geen miljoenen gekost, maar minstens evenveel talent als zijn ploegmaats. Een portret van de City-revelatie die zijn opleidingsclub vanavond naar de Champions League-finale gidste.

Ontdek zijn levensverhaal hier: Van supportertje tot piepjonge City-aanwinst Van piepjonge City-aanwinst tot jongste Premier League-winnaar Van de jongste Premier League-winnaar tot basisspeler

Van basisspeler tot Champions League-laureaat?



Van supportertje tot piepjonge City-aanwinst

Phil Foden wordt door zijn carrière heen vergeleken met Andrés Iniesta. Zijn technische kwaliteiten en vista doen kenners denken aan de Barcelona-legende. Alleen is Foden niet geboren in Spanje, maar in Stockport (Manchester), "Stockports Iniesta" dan maar?

In Stockport begon het ook allemaal voor Foden. Hij kreeg er het voetbal met de paplepel in zijn mond. Mama en Foden supporterden voor City, zijn broer en vader voor United. “De Manchester-derby zorgde altijd voor ophef in ons gezin, de verliezer kreeg de volle laag”, vertelde Foden in een interview.

De Manchester-derby zorgde altijd voor ophef in ons gezin, de verliezer kreeg de volle laag Phil Foden, Manchester City

Voor jonge voetbalgek Foden bleef het niet lang bij supporteren alleen. In 2007 zette hij op 7-jarige leeftijd zijn eerste voetbalstapjes bij de Reddish Vulcans. Niet lang na Fodens voetbaldebuut kwam "zijn" Manchester City aan de deur kloppen. Zijn favoriete club speelde kort op de bal bij hem. Zo leende de City Academy - om Foden te paaien - een limousine uit aan zijn Vulcans-ploegje. Op 11-jarige leeftijd werd hij dan ook een Citizen.

Van piepjonge City-aanwinst tot jongste PL-winnaar

Foden floreerde al snel in de gelederen van City. Zo werd hij in 2015 al bekroond tot beste speler op het prestigieuze en internationale toernooi "The Elite Neon Cup". Toch kwam dat succes niet zomaar uit de lucht vallen voor de hardwerkende Foden. Zo gaat het verhaal de ronde dat hij het tijdens een Bip-test op een akkoordje moest gooien met Jadon Sancho (Dortmund). Hun ploegmakkers waren al lang gesneuveld, maar het duo zette door en weigerde te verliezen van elkaar. De spitsenbroertjes werden dan ook beloond met een plek bij de U16 van Engeland. Foden greep die kans met beide handen en werd het jaar nadien meteen beloond met de gouden bal op het WK U17. Hij maakte in datzelfde recordjaar (2017) ook zijn debuut voor City, werd uitgeroepen tot BBC Young Sports Personality of the Year en kreeg als jongste speler ooit de winnaarsmedaille van de Premier League.

47? Is het u al opgevallen dat Foden 47, een schijnbaar willekeurig nummer, op zijn rug draagt? Toch heeft "47" een speciale betekenis voor hem. Foden draagt dat nummer al vanaf dag 1 op zijn rug als eerbetoon aan zijn grootvader - een groot City-fan - die op 47-jarige leeftijd overleed.

Van de jongste PL-winnaar tot basisspeler (2018-2020)

Na het recordjaar 2017 bleef de toen 17-jarige Foden toch op zijn honger zitten. Zo sloeg hij een aanbod van Kompany - om de kampioenstitel te vieren - af, en ging hij op visserstrip met zijn vader. Hij verdiende het naar eigen zeggen niet om mee te feesten omdat hij geen aandeel had in de titel. Om zijn honger te stillen, schotelde Pep Guardiola hem de komende twee seizoenen meer en meer basisplaatsen voor. Zijn carrière kwam in het seizoen 2018-2019 dan ook in een stroomversnelling terecht. In maart maakte hij zijn eerste doelpunt in de Champions League en een maand later debuteerde hij ook in de Premier League.

Foden wordt het komende decennium een belangrijke speler voor City Pep Guardiola, Manchester City

Direct na die wedstrijd vertelde City-manager Pep Guardiola dat hij verwachtte dat Foden een belangrijke speler van Manchester City zou zijn "voor het komende decennium”.

De verwachtingen waren vanaf dan hooggespannen, maar ook het seizoen nadien zette Foden stappen in de juiste richting. Hij sloot het seizoen 2019-2020 af ​​met een meer prominente rol in het elftal. Stockports Iniesta klokte af op 38 gespeelde wedstrijden, waarbij hij 8 doelpunten en 9 assists liet optekenen.

Familieleven? Foden was er niet alleen in het voetbal als de kippen bij. Ook in zijn privéleven staat de inmiddels 20-jarige al ver. Op 19-jarige leeftijd kreeg Foden samen met zijn vriendin Rebecca Cooke zelfs al een zoontje, Ronnie.

Van basisspeler tot CL-laureaat? (2020-2021)

Na het vertrek van David Silva ging Pep Guardiola niet op zoek naar een vervanger. De sjeiks moesten hun buidel niet opentrekken van de Spaanse coach. Hij zag in Phil Foden de geknipte man om Silva’s schoenen te vullen dit seizoen (2020-2021). Voor Foden zelf begon het jaar wel in mineur. In september stuurde de bondscoach Southgate Foden en Greenwood naar huis tijdens de Nations League-campagne. Het duo had 2 IJslandse vrouwen op het hotel ontvangen en had zo de coronaregels geschonden. Maar die vlek op zijn blazoen speelde hij de komende maanden weg. Het jeugdproduct staat dit seizoen steevast - in Peps rotatienormen - tussen de lijnen en is met zijn vista en slinkse dribbel een van dé spilfiguren in het raderwerk van City. Ook vanavond, in de grote “cash-clash", bleek hét enige jeugdproduct van miljoenenploeg City weer van onschatbare waarde te zijn. Met een uitstekende prestatie én de assist op de 2-0 zette de Iniesta van Stockport "zijn" City op weg naar de Champions League-finale.