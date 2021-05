Intermarché-Wanty Gobert: "Quinten Hermans kan een rit winnen in de Giro"

De 25-jarige Quinten Hermans kennen we van in het veld, maar toonde zich dit voorjaar ook nadrukkelijk op de weg. Hij bewees zijn klimpotentieel in de Ronde van het Baskenland en trok die lijn door in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, waar hij op de Muur van Hoei 14e en 1e Belg werd.

De 30-jarige Tsjech Jan Hirt werd in de Giro van 2017 nog 12e. "Jan is onze man voor het algemeen klassement. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij 3 weken lang kan meestrijden met de beste klimmers ter wereld."



Wesley Kreder en Riccardo Minali zullen hun kans mogen gaan in de vlakke sprintfinales, met Andrea Pasqualon hoopt Intermarché-Wanty Gobert te scoren in geaccidenteerde etappes. Simone Petilli, Rein Taaramäe en Taco van der Hoorn krijgen een vrije rol.



"Ik wil onze ploeg drie weken lang koers zien maken. We zullen onze stempel drukken op de Giro", belooft Piva. "Onze acht troeven zijn goed gewapend voor de komende weken. Ook al wordt het voor sommigen hun debuut in een grote ronde, we zullen zonder complexen over de Italiaanse wegen fladderen."