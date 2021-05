Het voetbalweekend in beeld: vurige Seraing-fans, coach Thoelen en gelovige Carcela

Lamkel Zé krijgt duw en gaat Arteaga meteen achterna

Vurige fans van Seraing

Zaterdag bikkelden Seraing en Waasland-Beveren (1-1) een eerste keer om een plaats in de hoogste afdeling. Voor de wedstrijd reden de spelers van Seraing door een indrukwekkend rood-zwart rookgordijn.

De supporters van de 1B-club mochten de wedstrijd niet bijwonen in het stadion. Dus supporterden ze maar vanaf straat. Dat was zelfs meermaals te horen op het veld van Seraing.

Luciano D'Onofrio in Seraing

Luciano D'Onofrio had vorige week het een ander uit te leggen aan de politie, maar zaterdagavond zat de (voormalige) sterke man van Antwerp alweer in de voetbaltribunes. Hij mocht de match van Seraing wel bijwonen in het stadion.