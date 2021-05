Gezien in Romandië: Thomas is back, Van Wilder/Goossens top, Froome flop ...

Gisteren viel het doek over de Ronde van Romandië 2021. Heb je de rittenkoers niet gevolgd? Geen probleem: wij lijsten voor u alvast 5 opmerkelijke prestaties op. Wat is er aan de hand met Froome? Wie zijn Van Wilder en Goossens? Ontdek het hier.

Ilan Van Wilder: een toekomstig ronderenner?

Onze jonge landgenoot Ilan Van Wilder stak in de Ronde van Romandië weer zijn hoofd boven water. Het 20-jarige talent van Team DSM hield zich zowel op zijn tijdritfiets, in de bergen als in een sprint met een uitgedund pak staande. Van Wilder toonde zo aan de wereld dat er enkele handige tools in zijn ronderenner-rugzakje zitten. Zo werd hij in de zware slottijdrit zowaar 4e in een sandwich met het ervaren Ineos-duo Porte en Thomas. Van Wilder behoorde bij de junioren al tot de wereldtop en bij zijn overstap naar de beloften werd hij meteen 3e in de Ronde van de Toekomst. Hij lijkt nu ook stilaan zijn naam bij de profs te maken. Zo stak de bonscoach dit jaar al de loftrompet over Van Wilders prestaties in het Baskenland. "Wat hij nu laat zien is mooi, omdat het al zo snel komt. Lastige rittenkoersen met een tijdrit, dat is zijn werk, denk ik", vertelde Sven Vanthourenhout toen.

Lastige rittenkoersen met een tijdrit, dat is zijn werk Sven Vanthourenhout

Met 3 top 10-plaatsen, waaronder een beresterke tijdrit, en een 3e plaats in het jongerenklassement voegde het jonge talent van Team DSM alvast de daad bij het woord in Romandië.

Is Kobe Goossens de nieuwe Thomas De Gendt?

Kobe Goossens reed in Romandië rond met jeukende benen. De 25-jarige klimgeit van Lotto-Soudal besloot om twee keer op twee opeenvolgende dagen de kaart van de vroege vlucht te trekken.

Zowel in de 3e als de 4e (koninginnen)rit ging hij in de kop van de koers op zoek naar de bolletjestrui. Na een spervuur versnellingen op de Romandische bergflanken slaagde hij ook in die opdracht. Zijn aanvalslust en uitstekende klimmersbenen werden zo vertaald in een 1e plaats in het bergklassement. Zijn prestaties deden wat denken aan dé ontsnappingskoning bergop, Thomas De Gendt. Zou Goossens wat tips meegekregen hebben van zijn ploegmakker?

Net zoals Thomas De Gendt hou ik ook van offensief koersen Kobe Goossens, Lotto-Soudal

Die vergelijking is Goossens alvast niet vreemd: "Net zoals Thomas De Gendt hou ik ook van offensief koersen. Ik heb een voorliefde voor grote rondes en rittenkoersen als Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné", zo vertelde hij 2 jaar geleden bij zijn overstap naar de profs.

Geraint Thomas weet weer wat winnen is

Daar is Geraint Thomas opnieuw. De 34-jarige Brit van Ineos Grenadiers stak na wat vallen en opstaan de Romandische eindoverwinning op zak. Hij zette zijn klassementsambities op de eerste dag meteen in de verf met een tweede plek in de proloog. In de koninginnenrit, op de voorlaatste dag, leek hij lange tijd op weg naar het hoogste schavot, maar enkele meters voor de meet besliste het gladde wegdek daar anders over. Hij finishte toen pas als 3e en verloor 11 seconden op Woods. Op de laatste dag moest hij het dan afmaken tegen de klok. En zo geschiedde ook, de kopman van Ineos trok voor het eerst sinds zijn Tour-overwinning in 2018 nog eens aan het langste eind. Thomas lijkt zijn hand uit te steken naar zijn oude vormpeil en kan nu met vertrouwen richting de Tour werken. Hij start er hoogstwaarschijnlijk als dé kopman van grootmacht Ineos.

Ineos en Quick-Step weten wat de klok slaat

Bij Ineos Grenadiers proberen ze doorgaans allemaal tegen de klok uit te blinken. Die strategie wierp ook in Romandië zijn vruchten af. De Britse tempobeulen pronkten in beide rijdritten met 4 in de top 10. In de proloog monopoliseerden ze zelfs het podium. Geraint Thomas, Richie Porte, Rohan Dennis en wereldkampioen Filippo Ganna waren de vaandeldragers met dienst. Al moet er wel met een kritisch oog gekeken worden naar Ganna. De Italiaanse specialist werd (maar) 9e en 10e. Twee top 10-plaatsen is op zich niet slecht, maar er wordt toch net iets meer verwacht van Ganna. Of het van niet willen of niet kunnen was, is voorlopig nog niet duidelijk. Het is dus koffiedik kijken hoe de Italiaan het in de Giro tegen de klok doet.

Naast de hegemonie van Ineos, vielen ook de uitstekende prestaties van Deceuninck-Quick Step op. The Wolfpack zette, met succes, de tanden in de Romandische klok. Ze sprokkelde 5 top 10-plaatsen in de dubbele opdracht met de chrono.

Vooral de Franse TGV Rémi Cavagna zette zijn stormachtige tijdrit-evolutie nog wat meer kracht bij. Na een dubbele zilveren medaille in Catalonië en Parijs-Nice, verzilverde hij in de slottijdrit het gouden plak. Ook de prestaties van Masnada en Cattaneo lijken in stijgende lijn te gaan. Zo slingerde Masnada zichzelf met een goede slottijdrit (6e) naar de derde plek in het klassement. Met Masnada heeft Evenepoel tijdens de Giro alvast iemand in zijn gelederen die in bloedvorm is.

Wat is er aan de hand met Chris Froome?

Iemand die zich niet als een vis in het water voelde in Romandië was Chris Froome. De viervoudige Tour-winnaar maakte zowel tegen de klok als in de Romandische heuvels geen goede beurt. Zo kwam hij in de proloog als 130e van de 140 over de meet en sloot hij af met een 109e (van de 120) plek in de slottijdrit. In het eindklassement tuimelde hij zo naar een 96e plek.

Ik wil graag een 5e eindoverwinning in de Tour de France Chris Froome, Israel Start-Up Nation