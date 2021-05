Gezien in Portugal: track limits nekken Verstappen weer en zelfs Räikkönen kan flateren

5 conclusies na de GP in Portugal:

1) Verstappen verslikt zich weer in track limits

Het was een opmerkelijke zet gisteren op het einde van de GP van Portugal: Max Verstappen (Red Bull) ging net voor het einde nog verse banden halen om de snelste rondetijd en het extra WK-punt te veroveren. Dat lukte ook, maar Verstappen ging te wijd in bocht 14 en overschreed de track limits (lees: hij ging te wijd). Zijn snelste rondetijd werd geschrapt en het WK-punt ging naar Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Verstappen kreeg dat te horen in het interview meteen na de race. "Echt? Oké. Het is een beetje vreemd. Ik dacht dat er in bocht 14 niet

naar gekeken werd", reageerde de Nederlander verrast. Het is niet de eerste keer dat track limits Verstappen zuur opbreken. Zaterdag werd om dezelfde reden zijn snelste tijd in de kwalificaties geschrapt, die tijd zou hem de poleposition opgeleverd hebben. En in de eerste GP van het seizoen in Bahrein moest Verstappen de eerste plaats weer aan Lewis Hamilton laten nadat hij bij zijn inhaalmanoeuvre over de track limits was gegaan. Kostbare punten.

2) 3e race = 3e duel tussen Hamilton en Verstappen

We kunnen het ons bijna niet herinneren, de laatste keer dat de 2 protagonisten voor de wereldtitel in de eerste 3 GP’s een wiel aan wiel streden. Formule 1-fans worden verwend dit jaar: in de slotronden in Bahrein, bij de start in Imola en na de herstart in Portimao zagen ze inhaalmanoeuvres tussen Hamilton en Verstappen. Beide heren smullen er ook van. "Als je weet dat je de grens kunt opzoeken en je vertrouwt je tegenstander, dan kun je echt hard racen", zegt Verstappen. "Ik vertrouw Lewis volledig dat we elkaar genoeg ruimte gaan geven."



3) Ook de meest ervaren coureur kan flateren

Met meer dan 300 races op de teller mag de 41-jarige Kimi Räikkönen zich de meest ervaren rijder in de F1 noemen, maar dat maakt hem niet immuun voor beginnersfouten. De Fin viel als enige uit in Portugal.

Räikkönen reed op het rechte stuk pardoes tegen de achterkant van ploegmaat Antonio Giovinazzi en raakte daarbij zijn voorvleugel kwijt. Na 1 ronde was zijn grand prix al afgelopen.

"Ik moest een schakelaar verzetten en dat was niet gelukt in de laatste bocht", vertelde Räikkonen. "Ik moest het doen op het rechte stuk, keek of het nu wel gelukt was en reed op hem in. Het was helemaal mijn fout."

4) Hoop voor Alonso en Alpine?

Alpine was een van de ontgoochelingen van de GP's in Bahrein en Imola, maar in Portugal tapte het Franse team uit een heel ander vaatje. Esteban Ocon (7e) en Fernando Alonso (8e) eindigden allebei in de punten.

"Ik heb duels uitgevochten met een Ferrari en een McLaren. Dat was ondenkbaar in Bahrein en Imola", zei Alonso. "Dat betekent dat we een grote stap voorwaarts hebben gezet."

Volgende week rijdt Alonso een thuisrace: in Barcelona.

5) Hoop voor Mick Schumacher?