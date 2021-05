Filip Joos: "Lukaku was een emo-eter, maar nu laat hij het vel van de kip liggen"

"Voor het seizoen had ik gezegd dat Inter kampioen zou worden"

Inter kroonde zich gisteren voor het eerst in 11 jaar tot kampioen van Italië. Romelu Lukaku deelde mee in de vreugde. "Helemaal overwacht is deze titel niet", zegt Filip Joos. "Ik zal misschien klinken zoals Aad de Mos, maar voor het seizoen had ik al gezegd dat Inter kampioen zou worden. Er waren trouwens nog mensen die dat toen hebben gezegd."



"Juventus ging het over een andere boeg gooien. De club haalde Pirlo binnen, deed niet de beste transfers en de mot zat er daar een beetje in." "Er was een soort machtsvacuüm. Maar daar moet je natuurlijk wel nog in springen. Dat Inter dat gedaan heeft, is knap. Lukaku heeft daar een enorme rol in gespeeld. Hij en zijn spitsbroeder Lautaro Martinez vinden elkaar heel goed op het veld."



"Lukaku heeft geen vierkanten dozen aan zijn voeten"

Lukaku telt nu 21 goals en 9 assists. Vorig seizoen verzamelde Lukaku in totaal 23 goals en maar 2 assists.



"Als ik dit seizoen naar 1 cijfer moet wijzen om Lukaku's belang aan te tonen, dan is het die 9 (assists). Meer nog dan die 21 goals."



"Chapeau dat Lukaku zoveel scoort, zonder die goals stond Inter daar niet helemaal bovenaan. Maar die 9 assists tonen aan dat je als diepe spits in de ploeg ook heel belangrijk bent voor je ploegmaten."

Voor Lukaku was het heel jammer dat er geen publiek was. De idolatrie in dat machtige San Siro zou ongelooflijk geweest zijn. Filip Joos

Ondanks die mooie cijfers zijn er nog altijd kritische geluiden te horen over Lukaku in Italië. "Oud-voetballer Antonio Cassano blijft ook nu nog zeggen dat Lukaku vierkanten dozen aan zijn voeten heeft. Dat klopt niet, want Lukaku is de figuur die Inter kampioen heeft gemaakt." De meeste voetbalvolgers schatten Lukaku naar waarde. "In Italië is de waardering voor Lukaku gigantisch", weet Joos. "Van alle voetballers op Aarde zit Lukaku in de top 10 voor wie het bijzonder jammer is dat er geen publiek zit in de stadions. De idolatrie in dat machtige San Siro zou ongelooflijk geweest zijn. En nu moest Lukaku zelf in een autootje "campione" zingen."

"Ik denk dat Lukaku zal blijven bij Inter"

Naast de cijfers was ook de relatie tussen Lukaku en Inter-coach Antonio Conte belangrijk. "Er is een soort symbiose met Conte, die wat vreemde en moeilijke coach die altijd een beetje ruzie zoekt." "Conte is heel achterdochtig, maar wel een man die Juventus, Chelsea en nu Inter kampioen heeft gemaakt. Conte is de reden waarom Lukaku naar Milaan is gegaan." "Maar ook nu stookt Conte weer half ruzie. Hij wil weg bij Inter, omdat er niet genoeg geld zou zijn. Toen hij Juventus verliet, zei hij: "Ik kan niet met 10 euro in een sterrenrestaurant gaan eten." Of Conte blijft bij Inter, weet ik niet." En wat met Lukaku? Zal hij blijven bij de kampioenenploeg? "Ik denk het wel, want hij heeft met zijn team iets goed te maken in de Champions League." "Inter eindigde dit seizoen laatste in een niet gemakkelijke groep, maar dat heeft natuurlijk wel geholpen. Inter speelde geen Europees voetbal meer. Hun rehabilitatie is ingezet in januari, toen hun rivalen in de Serie A wel nog Europees speelden."

"Beste seizoen ooit van Lukaku"

Filip Joos merkt ook nog op dat Lukaku zich bij Inter kiplekker voelt."Het gevoel is belangrijk voor hem." "Tijdens zijn laatste jaar bij United, had ik medelijden met Lukaku. Maar tegelijkertijd werd ik ook boos op hem. Het kan wel zijn dat je niet goed wordt aangespeeld en dat je ploeg je niet waard is. Maar je moet meer doen voor je sport en voor jezelf." "Lukaku voelde zich slecht bij United en dat zag je ook aan zijn prestaties. Nu voelt Lukaku zich top en dat zie je ook aan zijn prestaties." "Wat mij betreft is dit het beste seizoen dat we ooit gezien hebben van Lukaku.

Je zag dat ook aan zijn lichaam. Bij Manchester United woog hij misschien wel 3 à 4 kilogram te veel. Hij was een emo-eter." "Nu is dat allemaal perfect geregeld. Dat gaat ook allemaal gemakkelijker als je je beter in je vel voelt, dan laat je het vel van de kip liggen."