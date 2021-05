Dost en Vormer animeren persconferentie: ""Sta op, man." Maar Ruud voelde niet wat ik voelde"

10 minuten voor het einde, toen het nog 1-1 stond, trapte Cullen op de enkel van Dost. Geel was Cullens deel, maar wat had het volgens Dost moeten zijn? "Rood". En volgens Vormer: "Donkerrood."

Dost: "We kunnen er lacherig om doen, maar ik vind het ongelooflijk. Ik voel op dat moment dat iemand vol op mijn enkel staat. Ik zie helemaal niet wat er gebeurt, want ik word gedekt door de centrale verdediger. Het is de verdedigende middenvelder die op mijn enkel staat."

Waarop Dost op de persconferentie zelf even lachte: "Ruud schreeuwde nog: "Kom op. Sta op, man, we gaan weer door. Maar hij voelde niet wat ik voelde. Achteraf hoorde ik dat het een rode kaart was."



Waar was de VAR, vroeg Vormer zich af: "Als je in zo'n busje zit, roep je de scheidsrechter toch om even te kijken. Voor mij was het donkerrood. Onze vriend Vanaken kreeg hier 3 wedstrijden voor. Ik begrijp het soms helemaal niet meer." Net als Dost.