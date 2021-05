Deschacht: "Laat ons zeggen dat geen linksback die RSCA haalde, me volgt op Instagram"

Ontspannen, eerlijk en met de nodige zelfrelativering. Zo zat Olivier Deschacht drie dagen na zijn voetbalpensioen in de studio van onze podcast De Tribune. Zo kwamen we onder meer te weten dat de maand december een kantelpunt was dit seizoen. Of hoe hij bij Anderlecht omging met de concurrentie.

"Na de maand december werd iedereen bij Zulte Waregem zot"

Dat Olivier Deschacht profvoetballer is gebleven tot zijn 40e is niet alleen het resultaat van doorzettingsvermogen, maar ook van enkele toevalligheden. Zo had het 4 jaar geleden al voorbij kunnen zijn. "Had Anderlecht mij een week voor mijn laatste wedstrijd gezegd dat ze mijn contract niet zouden verlengen, maar dat ze van mijn laatste match wel nog iets moois wilden maken, dan was ik op mijn 36e misschien gestopt", zei Deschacht. "Maar iedereen kent het verhaal van hoe het ging." Deschacht deed er uiteindelijk nog een seizoen bij bij Lokeren en twee seizoenen Zulte Waregem. Ook nu twijfelde hij opnieuw heel erg. En daar had de maand december veel mee te maken. "Voor de maand december wist ik al zeker dat ik na dit seizoen zou stoppen, maar dan begon die maand waarin we wonnen op Antwerp (0-1) met een pre-assist van mij, een week later geef ik de assist voor Dompé voor de 1-0 (tegen Cercle Brugge) en nog een week later gaan we naar Eupen en maak ik de winning goal."

"Iedereen in Waregem werd zot. Veel mensen weten dat niet, maar de supporters stonden alle dagen met een spandoek op training om me te overtuigen verder te doen." "Ze spraken al van een nieuw contract van 1, 2 of 3 jaar. Dan ben ik beginnen te twijfelen. Maar goed, voor mij persoonlijk is dit moment echt een goed moment om sportief te stoppen op een hoogtepunt."

Voor de maand december wist ik al zeker dat ik na dit seizoen zou stoppen, maar dan begon december en ze spraken al van een nieuw contract van 1,2 of 3 jaar.

Ambetanterik als bankzitter

Ook over de vele linksbacks die Anderlecht haalde in de 17 seizoenen waarin Olivier Deschacht in Brussel speelde, liet hij subtiel in zijn kaarten kijken. Zeker nadat Peter Vandenbempt hem voor de voeten gooide wat hij van ex-trainers van Deschacht had gehoord. "Meer dan 1 trainer zei me ooit dat Olivier Deschacht geweldig was in de kleedkamer, maar als hij op de bank moest zitten, dan was hij onuitstaanbaar", zei Vandenbempt. "Ik denk ook niet dat Olivier zijn concurrenten ooit vriendelijk heeft ontvangen of geholpen om te integreren in de ploeg. Daarvoor was hij te competitief." "Ik ben wel altijd professioneel gebleven", reageerde Deschacht. "En ik ben altijd op een sportieve manier opnieuw in de ploeg gekomen, maar laat ons zeggen dat er geen enkele van de 12 of 13 linksbacks die naar Anderlecht zijn gekomen, mij volgt op Instagram."

Ik zag concurrentie als twee matchen in een. Ik speelde tegen de tegenstander en om mijn plaats te behouden in de ploeg.