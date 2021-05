Al 16 jaar woede: wie zijn de "Glazers" die de fans van Man U zo boos maken?

Ook United-icoon Gary Neville schaarde zich achter de morrende fans. "Achter de schermen is het verroest en rot", zegt hij. "Je kan niemand dwingen om een voetbalclub te verkopen en de familie Glazer bewees al koppig en veerkrachtig te zijn. Maar de tijd is gekomen. Het is het juiste om te doen.”

De Glazers liggen al sinds de overname in mei 2005 onder vuur, maar het geflopte project van de Europese Super League gooide nog wat olie op het vuur. Voor de fans is het een extra bewijs dat de eigenaars alleen maar uit zijn op winstbejag.

Een controversiële overname

Al 16 jaar is Glazer niet de populairste naam in Manchester. De Amerikaan Malcolm Glazer kende in 2005 weinig van voetbal, maar had wel een stevige neus voor zaken.

Hij bouwde het familiebedrijf uit tot First Allied, een wereldwijde holding die hem omhoog katapulteerde op de Forbes-lijst van rijkste mannen ter wereld.



Al in de jaren 90 zette hij zijn eerste stapjes in de sportwereld. En voorzichtige stapjes waren het niet: hij kocht de American Football-club Tampa Bay Buccaneers, vorig jaar nog de winnaar van de Super Bowl.

Nadat een bod op baseballclub LA Dodgers werd geweigerd, trok Manchester United zijn aandacht. Stelselmatig kocht hij meer en meer aandelen van The Red Devils, tot hij in mei 2005 een meerderheid wist te verwerven. Een overname waar ongeveer 790 miljoen pond (908 miljoen euro) mee was gemoeid.

Een maand later brachten de Glazers een eerste bezoekje aan hun nieuwe paradepaardje. Maar dat liep helemaal mis: in politiecombi's moesten ze vluchten voor woeste supporters. Het begin van een verhitte verstandhouding.

Na het overlijden van Malcolm Glazer in 2014 kwamen zijn aandelen van Manchester United in handen van zijn 6 kinderen. Vooral zijn zonen Avram en Joel Glazer zwaaien nu de plak.