Zingen uit raam en met auto door Milaan: Lukaku door het dolle heen na titel met Inter

Hoeveel deugd zijn eerste grote prijs deed? De beelden spreken voor zich. Een vriend van Romelu Lukaku deelde een heerlijke video op zijn Instagram-account. Daarop is te zien hoe de spits uit zijn appartementsraam luidkeels naar buiten zingt: "Campioni, campioni, olé olé olé!".

Ook in een Instagram-post toont Lukaku zich euforisch. "Kampioenen van Italië! Dank aan mijn ploegmaats, de coach en zijn staf, het bestuur, maar vooral de fans", klinkt het. "Jullie gaven ons de kracht om door te blijven gaan. Jullie steun betekent alles voor ons. De droom is realiteit geworden. Kampioenen van Italië, let's goooo!"

Duizenden fans aan kathedraal

Ook de supporters van Inter weten met hun jolijt geen blijf. Heel wat fans verzamelden zich in de straten van de stad om de eerste titel in 11 jaar te vieren. En ook aan de kathedraal van Milaan troepten ze samen. Nochtans had de club opgeroepen om de festiviteiten corona-proof te laten verlopen. Tevergeefs dus.