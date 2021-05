VIDEO: Tachina Peeters flikflakt naar goud op het EK tumbling

Tachina Peeters had zich met de beste score voor de finale geplaatst en was dan ook de favoriete voor het goud. Met twee vlekkeloze reeksen en een totaalscore van 70,800 hield ze net de Russin Danilenko af.

Een hele opluchting voor Peeters, die de voorbije jaren op de grote toernooien vaak net naast de medailles greep. Ze had gisteren al brons in de wacht gesleept met het team. Teamgenote Evi Milh had zich ook voor de individuele finale geplaatst, waarin ze 6e werd.

Op de dubbele minitrampoline viel Teodora-Ioana Teodoru net naast het podium. Op datzelfde onderdeel eindigden Jelle Massart en Wannes Geens als 7e en 8e. Een foutje in hun tweede oefening deed hen de das om.

Bij de junioren was er nog zilver voor Brent Deklerck, op de dubbele minitrampoline. Sara Neyrink werd bij de meisjes 5e.